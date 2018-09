Deel dit artikel:













Derby zonder passie in Schoonebeek SVV'04 legde Schoonbeek al vroeg in de wedstrijd lam en won het bekerduel met 3-1 (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Op sportpark De Kampen in Schoonebeek werd vanmiddag een derby afgewerkt in de poulefase van de Noordelijke District Beker. SVV '04 nam het thuis op tegen buurman Schoonebeek.

De thuisploeg begon vanmiddag als favoriet aan de derby. Niet alleen om de twee klinkende overwinningen in deze poulefase maar ook om het vertoonde spel en de acht goals uit twee duels. Een piepkleine kans dus voor de gasten die achter HOC en voor Weiteveense Boys op een derde plek staan met drie punten.



Bekerspanning

Voor de echte bekerspanning waren we echter op de verkeerde plek. Al binnen twee minuten werd de score geopend door SVV'04. Waar Bart Moes kinderlijk eenvoudig richting het strafschopgebied mocht dribbelen vond hij even zo gemakkelijk de mee opgekomen Rick Piek die voor een leeg doel de 1-0 binnen schoof. Diezelfde Rick Piek had drie minuten later oog in oog met de doelman de 2-0 op de schoen maar zag Martin Berens zijn doel goed verkleinen en de bal keren.



Waar de SVV'04 doelman Wiljo Wesseling het eerste kwartier meer toeschouwer was, mocht Berens namens Schoonebeek de bal voor de tweede keer uit zijn doel halen. Hij had daarvoor al een paar reddingen verricht maar kon na 15 minuten voetbal niet voorkomen dat Bart Moes de 2-0 maakte. Zonder al te veel moeite ontglipte hij vanaf de rechterkant aan al zijn tegenstanders en prikte de bal in de verre hoek.



Opleving

Pas na een half uur voetballen kwamen de gasten uit Nieuw-Schoonebeek ietwat aan voetballen toe. Verrassend genoeg was de eerste de beste kans ook meteen raak. Een moment van zwak verdedigen bracht Stijn Schepers in stelling die van zes meter de 2-1 mocht afdrukken. Alles behalve een verwoestend schot, maar doordat deze van richting veranderde liet hij doelman Wesseling kansloos. Deze opleving was echter van korte duur. Een prachtige aanval en doelpunt van Rick Piek namens SVV'04 in de 37ste minuut bracht de stand op 3-1. Dit was tevens de ruststand.



Tweede helft

De tweede helft was eigenlijk niet anders dan het beeld van de eerste. SVV'04 bleef voetballend de betere ploeg en in de eerste tien minuten na rust had de ploeg van Arthur van der Veen al twee keer de wedstrijd op slot kunnen gooien. Echter een gebrek aan scherpte stond de 4-1 in de weg. De gasten leken zelfs nog even de spanning terug te brengen nadat een voorzet op het hoofd van Leon Steffens belande. De kopbal miste helaas de juiste richting waarmee deze spaarzame kans onbenut bleef.



Het laatste half uur hadden beide ploegen alle wissels gebruikt en maakte het niet per definitie beter. Vele slordigheden van beide kanten maakten het aanschouwen van deze derby een stuk minder leuk dan het eerste bedrijf. Al moet gezegd dat de gasten hier nog het beste deel van de dag beleefden. Meer balbezit maar ook de duels werden veel vaker gewonnen door de mannen van Wilbert Arends. Deze kregen zelfs nog een kans op de aansluitingstreffer nadat Jeffrey Berens aan de verdediging ontsnapte. Zijn pijp was bij het benaderen van het eindpunt echter leeg waardoor de bal knullig over de achterlijn liep. De eindstand van dit bekerduel blijf zoals hij de tweede helft startte bij 3-1



Geplaatst

SVV'04 is met deze overwinning geplaatst voor de volgende ronde van de Beker. Veel belangrijker voor trainer Arthur van der Veen is wel de wedstrijd van volgende week. Dan staat de eerste competitiewedstrijd in 3C tegen Dalen op het programma.



Schoonebeek begint volgende week zondag thuis de competitie in 4E tegen degradant Wijster. Trainer Wilbert Arends hoopt dat de ploeg geleerd heeft van deze slappe vertoning en noemt Stijn Schepers als een van de weinige lichtpuntjes van de dag. De jongste van de ploeg leek als enige echt bij de les volgens de trainer.