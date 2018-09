Bewoner azc Ter Apel aangehouden na nieuwe brand

Voor de tweede keer in korte tijd heeft afgelopen nacht brand gewoed in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De brand woedde korte tijd in een woning op het COA-terrein. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wordt een bewoner verdacht van brandstichting.

De bewoner is aangehouden, meldt RTV Noord . Het vuur ontstond in de keuken van een woning. De woonruimte is niet meer bewoonbaar.Het is de tweede brand in korte tijd op het COA-terrein in Ter Apel. Vrijdagochtend woedde er ook een brand in een bovenwoning. Of er een verband is tussen de branden, wordt volgens het COA onderzocht. De woningen staan volgens de woordvoerder in twee verschillende 'buurten'.De brand zaterdagnacht was volgens de brandweer snel geblust. Zes personen hebben rook ingeademd. In eerste instantie zijn twee slachtoffers door ambulancepersoneel gecontroleerd, later in de nacht zijn vier beveiligingsmedewerkers van het COA nog op eigen initiatief naar het ziekenhuis gegaan. Zij mochten na een controle naar huis.