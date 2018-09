Achilles 1894 boekt tweede competitiezege

VOETBAL - Achilles 1894 is naar de vierde plaats gestegen in de Hoofdklasse A. De Assenaren wonnen op eigen veld met 3-1 van het gepromoveerde Hoogland.

Achilles beleefde een droomstart tegen de gasten uit de gemeente Amersfoort. Na slechts 45 minuten tekende Ids Hannema voor de 1-0, nadat een schot van Stan Haanstra nog was gekeerd. De ploeg van trainer Paul Weerman verdubbelde de marge binnen een half uur. Na een fraaie aanval was opnieuw Hannema trefzeker.De voorsprong van Achilles had voor de pauze nog hoger moeten uitvallen, maar verschillende kansen werden onbenut gelaten. Vooral Haanstra, die in de eerste competitiewedstrijd nog drie keer scoorde, was ongelukkig in de afwerking. Na een half uur dacht hij alsnog een goal mee te pikken, maar de 3-0 ging niet door wegens buitenspel.Mede door slordigheden in de defensie van Achilles kreeg ook Hoogland enkele kansjes. Diep in de tweede helft hadden de Utrechters alsnog de aansluitingstreffer te pakken. Nadat keeper Morten Otto een kopbal via de paal had gered, tikte Henk Baum in de rebound binnen: 2-1. Bas Wobbes leek Hoogland vlak daarna zelfs op gelijke hoogte te brengen, maar door zijn doelpunt ging vanwege buitenspel een streep.In de vierde minuut van de blessuretijd stelde Achilles de overwinning veilig. Via een uitbraak had Haanstra alsnog zijn treffer te pakken: 3-1. Door de tweede competitiezege van het seizoen staat Achilles voorlopig vierde, achter koploper DEM en provinciegenoten Alcides en Hoogeveen.