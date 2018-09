- Hoogeveen pakt met strafschop zege op Silvolde

VOETBAL - Hoogeveen heeft de sterke seizoenstart in de Hoofdklasse A een gevolg gegeven met een nipte zege op Silvolde. Een strafschop was nodig om de wedstrijd te beslissen in het voordeel van Hoogeveen, dat met 2-1 won.

Hoewel het eerste gevaar van Hoogeveen kwam, was het Silvolde dat de score opende. Al na acht minuten was het raak voor de bezoekers. Uit een vrije trap die verlengd werd kwam Silvolde op een 0-1 voorsprong.Hoogeveen kwam daarna verder onder druk te staan, maar in de veertiende minuut van de wedstrijd kreeg de thuisploeg de bal toch in de netten en werd de stand gelijk getrokken. Dit was een goede weerspiegeling van de verhoudingen, want beide teams trokken lang gelijk op.Pas na rust werd de wedstrijd beslist. in de zestigste minuut kreeg Hoogeveen en strafschop toegekend en deze kans werd natuurlijk benut. Hoogeveen kwam hierdoor op een 2-1 voorsprong te staan en gaf dit in de resterende minuten, ondanks een late kans voor Silvolde, niet meer uit handen.Door de overwinning heeft Hoogeveen nu zeven punten uit drie wedstrijden en daarmee staat de ploeg op de derde plaats in de ranglijst van de Hoofdklasse A. Volgend weekend staat de kraker tegen koploper DEM op het programma.