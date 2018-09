Deel dit artikel:













Onze Club gemist: Hoofdklasse- en bekervoetbal Bekijk hier de uitzending van Onze Club terug

VOETBAL - In de tweede aflevering van Onze Club is er veel aandacht voor de derde speelronde in de hoofdklasse. Er zijn twee samenvattingen uit de zondaghoodklasse A en één uit de zaterdaghoofdklasse. Vitesse'63 en ZZVV vechten in een onderling duel uit welke ploeg zich plaatst voor de knockoutfase in de noordelijke districtsbeker.





In de zondaghoodklasse A zijn er beelden van Achilles 1894 - Hoogland en MSC ontving op eigen veld de koploper in deze klasse: DEM uit Beverwijk.



Bekijk hier: De uitzending van Onze Club Het Asser ACV ging gistermiddag in de zaterdaghoofdklasse B op bezoek bij CSV Apeldoorn. De formatie van trainer Fred de Boer was beter, stond kort voor tijd met 3-2 voor maar speelde toch met 3-3 gelijk.