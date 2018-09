Wereldkampioen Herlings wint ook tweede manche op TT Circuit

Jeffrey Herlings was ondanks een val ook de snelste in heat 2 (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

Jeffrey Herlings, de nieuwe wereldkampioen in de MXGP, heeft bij de GP van Assen ook de tweede manche gewonnen. De motorcrosser kwam onderweg ten val omdat hij de controle over de motor verloor, maar herstelde zich op bewonderenswaardige wijze.

Herlings (24) had nog even zijn handen vol aan de Italiaan Antonio Cairoli, maar ook die werd in de slotfase nog ingehaald. Achter Herlings en Cairoli eindigde Glenn Coldenhoff als derde. Coldenhoff werd dit seizoen pas één keer eerder derde, dat was tijdens de GP van België.Eerder op de dag verzekerde Herlings zich met winst van de eerste manche van de wereldtitel.