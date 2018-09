Deel dit artikel:













'Ik hou van jullie, dankzij jullie is m'n droom uitgekomen!' Wereldkampioen MXGP Jeffrey Herlings (foto: RTV Drenthe)

MOTORCROSS - "Dankzij jullie is mijn droom uitgekomen. Ik hou van jullie." Zo bedankte de kersverse wereldkampioen Jeffrey Herlings het uitzinnige publiek op het TT Circuit vanmiddag. "Ik heb zoveel respect voor jullie dat jullie allemaal hierheen zijn gekomen."

Herlings won vanmiddag in Assen beide manches. En daarmee bekroonde hij 'in stijl' zijn seizoen met de wereldtitel in de MXGP. Hij is de eerste Nederlander ooit die dat presteert.



Lange, stressvolle, vermoeidende week

"Ja, niet normaal he? En zoveel eigen publiek hier in Nederland. Het is dan wel niet in Brabant, maar hier in Assen vond ik het ook helemaal geweldig om de wereldtitel binnen te kunnen halen. Het was een lange, stressvolle, vermoeiende week maar om dan zo te kunnen winnen is echt prachtig", zegt Herlings na afloop.



'Bijna niet geslapen'

"Ik heb bijna niet geslapen. Je blijft de hele nacht malen; als dit...als dat... En natuurlijk de stress, want je weet dat er veertigduizend mensen hier naartoe komen om mij te zien winnen en de titel binnen te halen, maar de druk ligt op mijn schouders. Maar ik heb het allemaal waar gemaakt. Ik heb toch laten zien dat ik toch wel tegen een beetje druk kan."



Traantje wegpinken

Op een flinke champagne-douche na hield Herlings het droog. Maar daar zal nog wel verandering in komen. "Als ik straks even alleen ben vandaag of morgen en ik heb even tijd om

erover na te denken. Dan denk ik wel dat ik nog even een traantje wegpink en denk: het is binnen. Ik denk dat het dan nog wel even moeilijk wordt", besluit Herlings.