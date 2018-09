Deel dit artikel:













Verrassing: inwoner van Oosteinde vangt zeldzame witte mol Stefan de Leeuw ontdekte een zeldzame witte mol in een van zijn klemmen (foto: Stefan de Leeuw) De gevangen witte mol is zo'n tien centimeter lang (foto: Stefan de Leeuw)

Vijf mollen heeft Stefan de Leeuw uit Oosteinde de afgelopen twee weken in zijn achtertuin gevangen. Maar tijdens een rondje langs zijn vallen doet hij vanmiddag een bijzondere ontdekking. In een ervan zit een helemaal witte mol.

"In eerste instantie vond ik het niet zo bijzonder. Ik heb hem over de sloot weggegooid", vertelt De Leeuw. "Maar toen ik daarna op internet ging kijken, bleek een witte mol heel uitzonderlijk. Hij komt bijna nooit voor. Deze dode dieren worden zelfs opgezet door verzamelaars."



De Leeuw bedacht zich niet, sprong ook over de sloot en vond de witte mol terug. "Ik bewaar hem in de diepvries. Een verzamelaar mag hem van me hebben. Volgens mijn buurman kan ik er honderden euro's voor krijgen, maar daar ben ik niet zo mee bezig."



Albino

Mollen hebben doorgaans een zwarte vacht. Daarnaast zijn er ook mollen met een gevlekte vacht. Witte, of eigenlijk albino, mollen zijn zeldzaam. Albino dieren en mensen hebben geen pigment en zijn daardoor wit.