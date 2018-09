Dick Lukkien: Dit is fantastisch

VOETBAL - Trots. Met dat woord omschreef Dick Lukkien zijn gevoel na afloop van het gewonnen duel van FC Emmen bij FC Utrecht. "We hebben op basis van de tweede helft ook nog eens verdiend gewonnen."

Volgens Lukkien was de rode kaart, op slag van rust, voor Urby Emanuelson het breekpunt in de wedstrijd. "We speelden een onzekere eerste helft en konden na de rode kaart in de rust wat accenten veranderen, waardoor we het duel in de tweede helft naar ons toe trokken. Ik heb gezegd dat het zonder bal anders moest, dat we met vier man druk moesten zetten op hun vier man achterin en dat Luciano Slagveer in balbezit breder moest gaan staan. Dat pakte allemaal goed uit.""De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat we na de 1-1 niet heel veel kansen meer hebben afgedwongen, maar Utrecht buiten de kans van Tannane ook niet. En dan heb je soms een zondagschot nodig om de zege te pakken... en ja, gelukkig zit Glenn Bijl op schieten."