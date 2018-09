Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportminister Bruno Bruins: Ik was jaloers op motorcrosser Erik Eggens Sportminister Bruno Bruins: Toen ik in Westerbork woonde, was ik jaloers op Erik Eggens

MOTORCROSS - Sportminister Bruno Bruins was gistermiddag op het TT Circuit getuige van de historische wereldtitel van motorcrosser Jeffrey Herlings. "Het is gewoon geweldig. Het is één groot feest met ook nog een Nederlandse wereldkampioen", jubelde de bewindsman.

Geschreven door Karin Mulder

Bruins werd geboren in Arnhem, maar woonde van z'n derde tot z'n achttiende in Westerbork. "Uit die tijd ken ik Erik Eggens. Hij was één van de grote motorcrossers van toen. Ik weet nog dat ik jaloers naar die kleine Erik keek die toen al knalhard op een motor reed", herinnert Bruins zich.



Ober bij de TT

Ook herinnert hij zich de TT uit die tijd. "Ik heb de TT niet als toeschouwer bezocht. Maar ik was jarenlang ober bij Hotel de Jonge in het centrum van Assen. Dat was hard werken."



Als het over de Formule 1 in combinatie met Assen gaat, houdt Bruins z'n kaken stijf op elkaar. "Wij zijn hier vandaag om te vieren dat we een Nederlandse wereldkampioen hebben, en daar wil ik het graag bij laten."