Danny van der Tuuk breekt sleutelbeen in Olympia's Tour Danny van der Tuuk breekt sleutelbeen in Olympia's Tour (foto: METEC-TKH)

WIELRENNEN – Het ging zo goed met Danny van der Tuuk (18) uit Assen in Olympia's Tour. Met nog één etappe te gaan stond hij gisteren op de achtste plaats in het tussenklassement. Maar al na dertig kilometer koers kwam de METEC-renner vandaag ten val en brak hij zij sleutelbeen.

Geschreven door Karin Mulder

“Het waaide hard, de boel ging in waaiers en er vielen een paar renners voor mij. Ik tuimelde daar overheen. Ik kwam eerst op m'n hoofd en m'n schouders terecht en toen was het: krak”, aldus Van der Tuuk.



“Ik heb m'n sleutelbeen op meerdere plaatsen gebroken en ik zal binnen een paar dagen geopereerd worden. Dat betekent dus einde seizoen. Ik had nog graag Parijs Tours voor beloften willen rijden, maar dat gaat niet door”, besluit Van der Tuuk.



Vorig jaar maakte de Assenaar in het Noorse Bergen z'n debuut op het wereldkampioenschap voor junioren. Over twee weken mag z'n broertje Axel aantreden op hetzelfde kampioenschap maar dan in Innsbruck.