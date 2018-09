Gouden wissels bezorgen Hoogeveen driepunter tegen Silvolde

VOETBAL - De twee Drentse clubs die vorig jaar promoveerden uit de 1e klasse, Alcides en Hoogeveen, blijven uitstekend presteren in de hoofdklasse A. Gisteren bleef Alcides voor de derde keer op rij ongeslagen en vandaag deed Hoogeveen hetzelfde. Beide teams hebben 7 punten uit de eerste 3 duels en volgen koploper DEM op slechts twee punten.

Derby zonder passie in Schoonebeek

De 2-1 thuiszege van de blauwhemden was verdiend, al had de score nog wel hoger kunnen uitvallen.De eerste kansen waren voor Hoogeveen. Binnen zeven minuten misten Heerkes en Kreeft, De eerste kans van Silvolde was in de achtste minuut meteen raak. Bouwmeester was de doelpuntenmaker. Nog binnen het kwartier was het weer gelijk. Kreeft benutte zijn tweede kans van de wedtrijd wel op aangeven van Van Dijk, na een prima actie van Hartman.Na die onstuimige openingsfase trok Hoogeveen het spel nadrukkelijk naar zich toe en beperkte Silvolde zich tot counteren. Reinders was kort na rust dichtbij de 2-1, maar zijn schot belandde via een verdediger op de lat.Een half uur voor tijd bracht Hoogeveen-trainer Nico Haak twee verse krachten. Spijodic kwam voor Hartman en Manning voor Berends. Een gouden wissel, want beide mannen waren drie minuten later betrokken bij de 2-1. Manning werd onderuit gehaald in de zestien en de toegekende penalty werd raak geschoten door Spijodic.Kansen waren er daarna nog voor Manning, Spijodic, Reinders en Van Dijk, maar gescoord werd er niet meer.