Wedstrijd duurt een seconde te lang voor E&O: 26-26

HANDBAL - De mannen van E&O uit Emmen zijn de nieuwe competitie in de eredivisie met een gelijkspel begonnen. Tegen het tweede team van Aalsmeer eindigde de wedstrijd in de laatste seconden in 26-26.

De scheidsrechter maakt om onduidelijke reden van één seconde zomaar drie seconden, waarin zij de gelijkmaker scoren. Freek Gielen, trainer/coach E&O

De formatie van coach Freek Gielen begon de wedstrijd sterk en nam al snel afstand. Binnen een paar minuten stond het al 0-5. Opvallend en onnverwacht, want door een plotselinge wisseling van speelhal kon E&O maar twintig minuten aan de warming-up besteden.Als antwoord op het vurige begin van E&O zette Aalsmeer een speler van het eerste team in en dat kantelde de wedstrijd. “Hij kon beter omgaan met de offensieve verdediging die we hadden opgezet en al snel kwam Aalsmeer daardoor terug in de wedstrijd,” aldus Gielen.Desondanks ging E&O met een voorsprong (12-14) de rust in.Maar in de beginfase van de tweede helft stelde Aalsmeer orde op zaken. “Zij kwamen scherper uit de kleedkamer en namen al snel de voorsprong in handen. Vervolgens ging het constant op en neer wat betreft scoren en gingen beide ploegen gelijk op,” aldus de trainer.Met nog één minuut te gaan stond E&O nog achter, maar Joost Verjans bracht zijn ploeg terug in de wedstrijd. In de absolute slotfase bracht Daan Molenbroek de club uit Emmen zelfs weer op voorsprong: 25-26.Gielen: “Met een seconde op de klok konden we een late aanval van Aalsmeer afslaan en een vrije bal forceren. Dat zou genoeg moeten zijn. Maar om onbekende reden maakte de scheidsrechter van die ene seconde, drie seconden. Daarin braken ze net door onze verdediging en maakten ze de gelijkmaker. Uiteindelijk voor beide partijen een verdiend gelijkspel, maar ook een zege hadden wij vandaag verdiend. Helemaal als het in de laatste seconden nog misgaat is dat erg jammer.”