Matchwinner Glenn Bijl: Speelde bijna elke bal naar de verkeerde kleur

VOETBAL - Als hij scoort dan scoort hij mooi. Glenn Bijl, de maker van de historische eerste goal van FC Emmen in de eredivisie in Den Haag schoot de Drentse club gisteren op een geweldige manier naar een 2-1 zege bij FC Utrecht.

Bijl ramt FC Emmen naar zege in Utrecht

Dick Lukkien: Dit is fantastisch

Hij was 'hot' na afloop van het duel in de Domstad. Alle journalisten verzamelden zich rondom de oud-speler van SC Stadskanaal en FC Groningen, die uitgebreid zijn verhaal deed en dat deed hij ook voor de camera van RTV Drenthe."Ik ben natuurlijk dolblij. Met de punten, maar ook met de goal. Het was voor mij persoonlijk geen beste wedstrijd, ik speelde bijna elke bal naar de verkeerde kleur", aldus de middenvelder met een knipoog.Maar achter die knipoog zat wel een kern van waarheid. "Ik wil belangrijk zijn. Dat ben ik nu wel geweest met mijn goal, maar ik vind dat ik dat ook moet zijn met mijn spel en dat was vandaag niet het geval."Toch was Bijl bij alle belangrijke momenten betrokken in Utrecht. Hij was het doelwit van de charge van Urby Emanuelson die vlak voor rust met rood van het veld werd gestuurd, hij veroverde de bal vlak voordat invaller Luciano Slagveer de gelijkmaker binnen schoot en daarna zorgde hij met het mooiste schot van de middag voor Drentse euforie. "Vantevoren hadden we voor een punt getekend, want Utrecht uit is gewoon voor iedereen een heel lastig duel. Dat het er drie zijn geworden is een heerlijk gevoel."