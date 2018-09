Luciano Slagveer: Ik moet meer schijt hebben

VOETBAL - Het liep tot nu toe nog niet zoals hij zijn rentree bij FC Emmen voor ogen had, maar gisteren zag het publiek in Utrecht weer de echte Luciano Slagveer: actief, snel en scorend.

"Dit had ik ook wel even nodig ja", aldus de 24-jarige aanvaller die vanaf de bank moest starten. "Natuurlijk is dit dan de manier om te laten zien dat ik hoor te spelen, maar het is niet zozeer dat ik me moet bewijzen voor de trainer. Ik moet gewoon mijn oude vorm terug krijgen."Slagveer laat weten dat het zelfvertrouwen wel even weg is geweest. "Ik ben een speler die vooral op intuïtie moet spelen en ik denk dat ik de afgelopen periode te veel heb nagedacht. Te geforceerd heb gespeeld ook. Nu begon ik als wissel en dan hoef je nergens over na te denken en gewoon gaan. Nu is het zaak om ook zo te spelen als ik in de basis start."Het herstel in zijn spel was vorige week in het oefenduel tegen Werder Bremen al merkbaar. "Ja, dat klopt. Na het duel tegen De Graafschap heb ik wel wat conclusies getrokken, ook na vele gesprekken met mijn ouders. De belangrijkste conclusie? Dat ik vooral meer schijt moet hebben."