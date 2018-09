Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In Nieuw-Buinen dromen ze al van een schaatsmarathon De ijsbaan in Nieuw-Buinen (foto: RTV Drenthe)

Ondanks dat we de komende tijd kunnen genieten van heerlijk nazomerweer, zijn ze in Nieuw-Buinen al bezig met een mogelijke marathon op natuurijs.

"Vorig jaar mochten we er al even aan ruiken, maar toen is het uiteindelijk niet doorgegaan", zegt André Klasen, bestuurslid van de ijsvereniging in Nieuw-Buinen. "Maar dit keer gaan we ervoor. Vorig jaar hebben we A gezegd, en dit jaar zeggen we B."



Draaiboek, sponsors en vrijwilligers

Dat het afgelopen jaar niet doorging, kwam volgens Klasen door de voorbereiding. Maar daar zal het deze keer niet aan schorten, zegt hij. "We zijn bezig met het maken van het draaiboek, het regelen van sponsors en het werven van vrijwilligers."



Strenge winter

Hij heeft er vertrouwen in dat het weer gaat meewerken. "Wetenschappers hebben het over een strenge winter die we een lange tijd niet hebben gehad. Als dat klopt, dan kunnen we met de giertank het water weer op de baan brengen en het ijs laagje voor laagje opbouwen."



15 oktober organiseert de vereniging een vrijwilligersavond in de kantine aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Iedereen die mee wil helpen om de marathon dit keer er wel door te laten gaan, kan langskomen