Glenn Bijl was jullie 'man van de wedstrijd' tegen FC Utrecht

Glenn Bijl is gekozen tot 'man of the match' (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Glenn Bijl is door jullie gekozen tot de beste speler van de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Emmen.

Bijl zorgde er met een prachtige treffer voor dat FC Emmen met drie punten naar huis ging, maar speelde verder naar eigen zeggen een ongelukkige wedstrijd.De middenvelder kreeg in totaal ruim 60 procent van de stemmen en is daarmee de overtuigende winnaar. Tweede werd Kjell Scherpen met ruim 19 procent en derde is Luciano Slagveer met bijna 9 procent van de stemmen. In totaal werd er 1.014 keer gestemd.Donderdag in ons tv-programma Rood Wit TV krijgt Bijl een presentje overhandigd vanwege zijn winst in de verkiezing van deze week.