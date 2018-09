Deel dit artikel:













'Shell moet investeren in het Noorden' 'Shell moet investeren in het Noorden' (foto: ANP / Marten van Dijl)

De VVD in Drenthe wil dat oliemaatschappij Shell ook gaat investeren in het Noorden. In een brief roept de partij het college van Gedeputeerde Staten op zich daarmee te bemoeien.

Shell kondigde aan ruim 200 banen en vele miljoenen te investeren in Nederland, maar die investeringen dreigen volgens de VVD allemaal in de Randstad terecht te komen.



"Dat vinden we niet terecht. Shell heeft in deze regio nog wat goed te maken", zegt Statenlid Paul Moltmaker van de VVD. "De teruglopende gaswinning heeft grote gevolgen voor de noordelijke werkgelegenheid. Niet alleen bij de NAM en Gasunie, maar ook bij aanleverende bedrijven. Het ligt voor de hand om hier naar vervangende activiteiten te zoeken."



De VVD heeft het college gevraagd zich in te zetten om een deel van de investeringen naar het Noorden te trekken. "Shell heeft jarenlang miljoenen verdiend in dit gebied. Het zou ze sieren als ze daar nu wat voor terugdoen. We willen dat het College zich daar actief voor gaat inzetten."