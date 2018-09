Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grote actie tegen hennepteelt in Drenthe De hennepkwekerij in Zuidwolde (foto: politie)

De politie in Noord-Nederland is vandaag begonnen met met een actieweek tegen hennep en synthetische drugs.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De eerste inval was vanmorgen bij een woning aan de Hoofdstraat in Zuidwolde. Agenten troffen daar enkele honderden hennepplaten aan. Twee verdachten werden aangehouden. De politie verwacht de komende dagen op tientallen plaatsen kwekerijen op te rollen.



Samenwerking

De politie werkt samen met gemeenten, woningbouwverenigingen en beheerders van het elektriciteitsnet. De invallen volgen in veel gevallen op tips van buurtbewoners. Volgens de politie zijn de meldingen niet opgespaard.



"Het hele jaar door hebben we aandacht voor hennepkwekerijen en andere vormen van criminaliteit die hiermee te maken hebben. Zoals afpersen, witwassen en geweld", zegt Naomi Hoekstra, sectorhoofd Drenthe van de politie.



De elektriciteit voor de apparatuur in een hennepkwekerij wordt vaak illegaal afgetapt. In veel gevallen zorgt dat voor brandgevaar. "We hopen ook daar een eind aan te maken", aldus Hoekstra.