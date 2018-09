Eerste keien liggen op de VAM-berg

De aanleg van de verschillende fietsroutes op de VAM-berg ligt op schema. De aannemer is vorige week begonnen met het aanbrengen van een keienstrook op de top van de 'berg'.

Op de afvalbult wordt een fietstracé gebouwd dat bestaat uit drie grote lussen van iets meer dan twee kilometer. Sportieve fietsers en handbikers kunnen hier binnenkort hun hart ophalen. Om de top te behalen moet er geklommen worden met stijgingspercentages tussen de acht en dertien procent.De verwachting is dat in oktober de fietsers voor het eerst gebruik kunnen maken van de nieuwe fietsroutes. Later dit jaar wordt begonnen met de aanleg van een mountainbikeroute op en rondom de VAM-berg.