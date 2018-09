Stelling: Mijn gemeente is goed bereikbaar

Er zit flink verschil in hoe snel Drentse gemeenten reageren op e-mails. De ene doet dit binnen twee dagen, terwijl de andere gemeente er bijna twee maanden over doet.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wij Verdienen Beter. De organisatie onderzocht hoe lang het duurde voordat een vraag over de gemeentebegroting beantwoord wordt. Het gros van de gemeenten blijkt binnen twee dagen te antwoorden, maar Meppel en Borger-Odoorn doen er respectievelijk een maand en twee maanden over.