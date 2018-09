Deel dit artikel:













Drentse studentes helpen 'soup kitchen' in Zuid-Afrika Monique de Boer en Daniëlle Enting bieden de cheque aan

Door een inzamelingsactie van de Drentse studenten Monique de Boer en Daniëlle Enting zijn inwoners van de Zuid-Afrikaanse sloppenwijk Nemato verzekerd van een warme maaltijd.

Geschreven door Steven Stegen

De studenten van NHL Stenden Hogeschool hebben 3.500 euro ingezameld, waardoor een keuken kan worden ingericht.



Daniëlle Enting uit Grolloo en Monique de Boer uit Emmen studeren tijdelijk in Zuid-Afrika en gingen vrijwilligerswerk doen in de 'soup kitchen' van Port Alfred. Wat ze daar zagen zorgde voor een schok. “We waren echt emotioneel geraakt, want er gaan nog steeds mensen met een lege maag naar bed. We kwamen gelijk met het idee om geld in te zamelen”, vertelt Enting.



De studenten hadden als doel om tenminste 2.100 euro in te zamelen. Met dat bedrag kunnen ruim 14.000 mensen in de sloppenwijk een maand voorzien worden van voedsel. Het lukte om uiteindelijk 3.500 euro bijeen te brengen.



Enting: “Voor Nederlandse begrippen is het geen groot bedrag, maar het is geweldig wat je er hier in Zuid-Afrika mee kunt doen.”