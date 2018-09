Video: Nachtelijke bunzing in Wittelte

Aan de bosrand in Wittelte legde de cameraval van Yvonne Oosterhuis deze bunzing vast.

In het donker, want de bunzing is vooral 's nachts actief. Met name in de uren vlak na zonsondergang en vlak voor zonsopkomst gaat het diertje op jacht.De vorige keer zagen we dat veel vogels zich klaarmaken voor de vogeltrek. Deze zwaluwen die Natuurmonumenten-boswachter Jacob de Bruin vastlegde in De Onlanden doen daar aan mee: