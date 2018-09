Fratsen boer Remco kosten Mooi Wark optreden bij Boer zoekt Vrouw

Het zal de Boer zoekt Vrouw-fans niet zijn ontgaan: boer Remco is wegens het schenden van de regels, uit het programma gehaald. En daar zijn de mannen van Mooi Wark niet blij mee.

Het heeft ons nu eigenlijk alleen een dag werken en geld gekost William Bossong

Gisteren zou de band bij het populaire tv-programma in beeld komen met een optreden. Dit deden zij in Veenhuizen, voor boer Remco en 'zijn vrouwen'. Maar omdat Remco al voor de voorstelaflevering in mei contact had met meerdere vrouwen, is hij uit het programma gehaald, waardoor het feest niet door ging voor Mooi Wark."We zijn iets van drie seconden in beeld geweest. Ondertussen vertelde een voice-over waarom Remco niet meer in het programma zit. Onze naam is niet eens genoemd", zegt William Bossong uit Fochteloo en bandlid van Mooi Wark. "Het was natuurlijk voor ons erg mooi geweest om een tijd in beeld te komen in een programma dat zo'n vier miljoen kijkers trekt."De band mocht tot gisteren niet praten over de uitzending. Daarnaast werd de rockers gegarandeerd dat het optreden zou worden uitgezonden. "Dat is in wezen ook gebeurd, en we snappen ook dat het geen zes minuten zou worden. Maar een paar seconden.." De band kreeg niet betaald voor het optreden. "Het heeft ons nu eigenlijk alleen een dag werken en geld gekost."Mooi Wark heeft een dergelijke situatie eerder meegemaakt. "Toen deden we een optreden voor het televisieprogramma Jensen, waarbij uiteindelijk maar een heel klein stukje werd gebruikt. Misschien horen deze zaken wel bij het leerproces", zegt Bossong.De bassist/zanger benadrukt dat hij en de andere bandleden het niet op de spits gaan drijven. "Daar zijn we de band niet naar. Ons boekingsbureau heeft met de redactie gebeld om te kijken of we misschien later in het programma alsnog in beeld kunnen komen met een optreden. Soms heeft Boer zoekt Vrouw een reünie-aflevering. Ik weet niet wat er uit dat gesprek is gekomen, maar het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, want hoe het nu is gegaan, is erg jammer."