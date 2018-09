Jetta Klijnsma wil betere verbinding tussen Drenthe en Randstad

Morgen is het weer Prinsjesdag en dan wordt precies duidelijk waar het kabinet volgend jaar geld aan besteedt. Verslaggever Petra Wijnsema vroeg aan Drenten wat hun wensen zijn voor Prinsjesdag.

Opvallend is dat drie van de vijftien geïnterviewde Drenten aangeven tevreden te zijn met de situatie zoals die nu is. Verder is extra personeel in de zorg een wens van meerdere Drenten.Commissaris van de koning Jetta Klijnsma is morgen aanwezig bij het voordragen van de troonrede door de koning. Zelf zegt Klijnsma in Den Haag te zullen pleiten voor de uitvoering van de 'regiodeals', oftewel meer geld voor duurzame landbouw. Ook wil Klijnsma een intensievere samenwerking tussen onder meer het UWV en regionale en agrarische opleidingscentra.Ze belooft de wensen van de Drenten, inclusief die van haarzelf, morgen over te dragen.