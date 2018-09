MXGP-weekend trekt zo'n 50.000 bezoekers

MOTORSPORT - Het MXGP-weekend op het TT Circuit in Assen is bezocht door zo'n 50.000 mensen.

Bij de race waren ongeveer 42.000 bezoekers en de zaterdag werd bezocht door zo'n 8.000 mensen, en daar is promotor Lee van Dam content mee. "Dat zijn er meer dan verwacht, dus we zijn zeer tevreden."Ook financieel is het een opsteker, omdat het evenement jaarlijks meer geld kost dan het oplevert . "Dat er dan dit jaar 42.000 bezoekers komen, helpt natuurlijk wel."Belangrijker is misschien nog wel het visitekaartje dat het evenement dit jaar heeft afgegeven, volgens Van Dam. "Volgend jaar willen we goed scoren met de Motorcross of Nations in Assen", zegt hij. "De motorcrosswereld begrijpt nu dat een zandcircuit ook op een gewoon circuit kan."En dat telt, volgens de promotor, want de goedkeuring van de fans levert weer meer bezoekers op. "Ze zien nu dat het hier ook kan. Dus bedenken de fans dat ze volgend jaar ook naar de Nations in Assen kunnen."Dat de bezoekersaantallen hoger waren dan vorige jaren, is voor een deel te danken aan Jeffrey Herlings. "We kregen natuurlijk veel extra aandacht, ook op tv. Zo'n wereldtitel helpt heel erg."Herlings pakte gisteren deze titell in de MXGP door in de eerste manche als eerste te finishen. Hij had daarmee zoveel punten bij elkaar gesprokkeld dat hij niet meer in te halen was door zijn Italiaanse concurrent Antonio Cairoli. Geheel in stijl won Herlings ook de tweede manche