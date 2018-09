Deel dit artikel:













Slecht jaar voor de heidevlinder De heivlinder heeft een slecht jaar achter de rug (foto: Free Nature Images)

Het gaat niet goed met de heivlinder. Al jaren zijn de getelde aantallen van deze vlindersoort niet wat ze zouden moeten zijn, maar het afgelopen jaar zijn de aantallen dramatisch gekelderd.

Boswachter en lid van de Vlinderwerkgroep Drenthe Pauline Arends: "Ik tel ze in boswachterij Hart van Drenthe. Waar ik dan normaal op veertig tot vijfitg vlinders kom, telde ik er nu slechts vier."



Droge zomer

De reden van het verdwijnen van de vlinders ligt in de droge, hete zomer. De soort kreeg al klappen in 2003 en 2004, toen het erg droog was, maar met de afgelopen zomer achter de rug lijkt het dit jaar nog minder te worden.



Arends: "De heide bloeit maar kort als het zo gortdroog is en dan is er dus minder nectar voor de vlinders. Met die hitte hebben ze juist extra beschutting nodig en dat was er ook niet."