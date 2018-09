Boeren begrijpen opmerking nationaal coördinator over windmolenterrorisme

De initiatiefnemers van het windpark in de Veenkoloniën snappen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn jongste rapport spreekt van terroristische trekjes aan het verzet tegen windmolens. “We kunnen ons die conclusie voorstellen”, zegt woordvoerder Harbert ten Have.

Ten Have reageert met grote zorgvuldigheid en enige aarzeling op het rapport. Hij weegt zijn woorden zorgvuldig. De voorman van de windboeren wil geen olie op het vuur gooien.Ten Have: “We hebben kennis genomen van het rapport. Kijk, de Raad van State heeft geoordeeld en dat is in onze rechtstaat het laatste station. Als mensen na de uitspraak zich nog verder afzetten en zelfs strafbare feiten plegen, ja dan kan ik me de conclusie van de nationaal coördinator wel voorstellen.”Ten Have merkt dat het verzet tegen windmolens zich verplaatst. “Ik heb niet de indruk dat het verhardt. Dit jaar hadden we geen voorwerpen in het veld, geen branden en ook geen dreigbrieven die bij boeren zijn bezorgd. Maar er komen nu wel anonieme dreigbrieven binnen bij bedrijven die voor ons gaan werken.”Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het park met 45 windmolens in de Drentse Veenkoloniën gewoon door, aldus Ten Have. “Er zijn sonderingen (bodemonderzoek, red.) gedaan om de bodem in kaart te brengen, zodat we weten hoe stevig die is en wat er nodig is qua fundering. Onze planning is dat eind 2020 de windmolens energie leveren."