Strafzaak tegen leiders No Surrender laat op zich wachten

Het duurt zeker nog een half jaar voor de rechtbank de zaak tegen de top van motorclub No Surrender inhoudelijk behandelt. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Groningen.

In de zaak staan vier (voormalig) leiders van No Surrender terecht voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling. Het gaat om voormalig No Surrender-captain Henk Kuipers uit Emmen, zijn rechterhand Theo ten V. uit Klazienaveen, Rico R. uit Hulst en Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Die laatste is de oprichter van No Surrender.De geplande verhoren van getuigen nemen meer tijd in beslag dan gedacht, omdat het afstemmen van de agenda's van hun advocaten veel moeite kost. De verdediging wilde ruim honderd getuigen oproepen, maar de rechtbank wees in juli slecht een klein deel toe.Advocaat Roy van der Wal vroeg de rechtbank vandaag voor de vierde keer het voorarrest van Henk Kuipers op te heffen. De advocaat stelt dat zonder uitzicht op een definitieve datum voor de inhoudelijke behandeling zijn cliënt vrij moet komen.Kuipers zit sinds 12 december in voorlopige hechtenis in afwachting van de strafzaak. Volgens Van der Wal is er nu een 'omslagpunt' bereikt en moet Kuipers in vrijheid worden gesteld. De voorgaande keren werd zijn verzoek afgewezen.Begin deze maand werd Kuipers in allerijl overgebracht van de gevangenis in Leeuwarden naar de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) in Vught. Dit gebeurde na een anonieme tip, waarin werd gemeld dat er plannen waren om Kuipers te bevrijden. “Ik heb een vakantie van de staat gehad. Het was niet zo mooi en totaal onnodig”, aldus de oud-captain cynisch.Umut Ural, de advocaat van Theo ten V. wil ook dat de voorlopige hechtenis van zijn client wordt opgeheven. "De financiële situatie van mijn cliënt is nijpend door de gevangenhouding en hij dreigt zijn huis kwijt te raken."Ten V. is net als Henk Kuipers geen lid meer van No Surrender en mede daarom is er volgens de advocaat geen gevaar meer dat hij opnieuw de fout in gaat.De rechtbank beslist aan het eind van de middag of de twee naar huis mogen of niet.