'Als Emmen hoger eindigt dan Groningen, krijg je een krat bier' FC Emmen staat negende, Groningen helemaal onderaan in de eredivisie (Foto: Jeroen Jumelet/ANP)

Waar FC Emmen tot nu toe verrassend negende staat na de eerste vijf speelronden in de eredivisie, gaat het bij onze noorderburen een stuk minder voortvarend. FC Groningen staat momenteel achttiende: aan het eind van het seizoen goed voor directe degradatie.

Maar zo ver laat de Trots van het Noorden het volgens voorzitter John de Jonge van de supportersvereniging van FC Groningen niet komen.



'Tegen PEC stuk beter'

"We hebben een jonge ploeg en hebben een aantal wedstrijden ook terecht verloren. Tegen PEC Zwolle ging het alweer een stuk beter, alleen kregen we één tegenslag", zegt voorzitter uit de Emmer wijk Bargeres.



Het feit dat hij uit Bargeres komt, is de reden dat hij niet voor FC Emmen juicht. De Jonge: "Bargeressers hebben niet zo veel met FC Emmen; je bent dan voor VV Bargeres. Maar het is niet dat ik met afgunst naar Emmen kijk nu. Juist prachtig dat zo'n club het zo goed doet."



'Groningen eindigt hoger'

Toch zal FC Groningen uiteindelijk hoger eindigen dan FC Emmen, denkt De Jonge. Hij is niet bang er een weddenschap op af te sluiten. "Ik ben ervan overtuigd dat Groningen hoger gaat eindigen. Zo niet, dan krijg je van mij een krat bier", zegt De Jonge tegen RTV Drenthe-radio-dj Arnold Jeuring.



Die staat John: op 13 mei bellen we je weer.