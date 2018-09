Week Tegen Pesten: Assenaar start met anti-pestprogramma

Zijn agenda is deze week vol, vanwege de week tegen het pesten. Assenaar Brian op de Dijk gaat scholen langs met zijn nieuwe anti-pestprogramma. Vandaag was zijn vuurdoop op de Groningse school Simon van Hasselt.

De lesmethode van Op de Dijk heet P.E.T.S. en bestaat uit acht korte films van 20 minuten met elk een eigen thema. "Een van de heftigste is de film over een meisje dat uiteindelijk zelfmoord pleegt", vertelt Brian.Zes jaar geleden is er meer aandacht gekomen tegen het pesten, naar aanleiding van tragische zelfmoorden. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want uit cijfers van het ministerie van onderwijs blijkt dat het aantal gepeste kinderen in het voortgezet onderwijs blijft dalen.Brian op de Dijk is zelf ook gepest en heeft al eerder films gemaakt waarin pesten een rol speelt. "Ze hebben me fysiek en met woorden pijn gedaan. Ze hebben wel eens tegen mij gezegd: 'pleeg maar zelfmoord, dan zijn we van je af'. Ik heb er veel last van gehad, maar ik heb het uiteindelijk een plekje kunnen geven."De week tegen het pesten wordt elk jaar georganiseerd en duurt dit jaar nog tot 21 september.