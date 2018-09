Asser bedrijf MOTON op lijst MKB Innovatie Top 100 met gasloze spuitbus

MOTON Lubricants uit Assen is als enige Drentse bedrijf opgenomen in de Top 100 van MKB Innovatie. Dat is een lijst van de meest innovatieve midden- en kleinbedrijven van Nederland.

Jan Hermanie, eigenaar en oprichter van MOTON Lubricants, was jarenlang op zoek naar een oplossing voor spuitbussen met drijfgas. Die vond hij uiteindelijk bij een bedrijf in Noord-Brabant.De oplossing bleek uiteindelijk een spuitbus van hard plastic, die werkt op luchtdruk in plaats van op drijfgas. De bus kan tegen een stootje en bovendien blijft er niets van het product achter als de bus leeg is. "Als je ziet wat er wordt weggedonderd aan spuitbussen met drijfgas, dan is dat dramatisch. Dat moet anders", zo vindt Hermanie.En nu kan nu anders. Volgens Harald Dijkstra van MOTON biedt de nieuwe spuitbus veel mogelijkheden. "We kunnen er vetten, montagepasta's, kitten, afdichtingsmiddelen en sprays in doen. The sky is the limit." MOTON maakt verschillende producten, bijvoorbeeld brandstof- en olie additieven (toevoegingen red.), schoonmaakmiddelen en smeermiddelen voor de voedingsindustrie. Ze verkopen ze zelf niet, maar grote merken verhandelen de producten in zo'n 136 landen.De nieuwe 'Pet press pack', zoals de spuitbus heet, moet zorgen voor groei van het bedrijf. Om de flessen te kunnen vullen, heeft het Asser bedrijf een speciale machine ontwikkeld: een investering van al snel een miljoen euro. Met die machine kunnen de flesjes gevuld worden. Dat is uniek, want er is maar één machine ter wereld die dat op die manier kan.De vinding is voor de jury van de MKB Innovatie Top 100 reden om het op een lijst van meest innovatieve bedrijven van Nederland te zetten. Alhoewel het voor Jan Hermanie niet meteen duidelijk was dat ze op die lijst zouden komen. "We waren bij de bijeenkomst waar het bekend werd gemaakt. Daar viel onze naam niet, dus we dachten dat het niet was gelukt. De dag erna werden we ineens gebeld en gefeliciteerd."MOTON is het enige Drentse bedrijf dat in de MKB Innovatie top 100 van 2018 staat. Dat zijn er in het verleden wel eens meer geweest. Hermanie blijft er nuchter onder. "Ach ja, de spanning is er nu wel een beetje af. Maar leuk is het wel."Op woensdag 26 september wordt in Apeldoorn bekend gemaakt wat het meest innovatieve bedrijf van Nederland wordt. Het publiek kan nog een stem uitbrengen voor de publieksprijs.