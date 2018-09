Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportcast #6: Jeffrey Herlings en de gekleurde bril van Dick Lukkien Sportcast #6 over Herlings, Emmen en handbal (Foto: RTV Drenthe

In de zesde Sportcast blikken we natuurlijk terug op 2-1 overwinning van FC Emmen tegen FC Utrecht. Lukkien vond de overwinning verdiend, maar volgens het panel keek Lukkien door een gekleurde bril en was een gelijkspel verdiend geweest. Natuurlijk hebben we het over de wereldtitel van Jeffrey Herlings in de MXGP in Assen. Tot slot heeft het panel het over het Hurry-Up en gaan ze binnenkort fietsen over de VAM berg.

Presentatie:

Erwin Kikkers



Gasten:

Karin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



De Drenthe Sportcast kun je vinden op je favoriete podcast-apps. We zijn onder meer te beluisteren op Podbean , aCast , TuneIn ,



Andere podcasts:

Genoten van de Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast Erwin KikkersKarin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)De Drenthe Sportcast kun je vinden op je favoriete podcast-apps. We zijn onder meer te beluisteren op iTunes Blubrry en Pocket Casts Genoten van de Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast Drenthe Toen over de geschiedenis van Drenthe en op Cassata , onze podcast over de Drentse politiek en actuele discussies in onze provincie.