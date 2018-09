Deel dit artikel:













Vierde kantoorpand in Assen wordt appartementencomplex In dit lege kantoorpand in Assen-Oost komen appartementen (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe) Er komen negentien appartementen aan de Narcisstraat (foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

Een kantoorgebouw in Assen-Oost, pal langs het spoor, wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Het pand aan de Narcisstraat is alweer het vierde kantoor op rij dat in de provinciehoofdstad na jaren van leegstand bewoners krijgt.

Geschreven door Margriet Benak

Noordelijk Vastgoed BV in Assen wil er negentien appartementen in realiseren. Riemer van den Berg van het vastgoedbedrijf heeft hiervoor een vergunning bij de gemeente aangevraagd.



Aantrekkelijke ligging

Het gaat om huurappartementen van zeventig vierkante meter, bedoeld voor tweepersoonshuishoudens. De huurprijs ligt rond de 700 euro.



Volgens Van den Berg is er zeker een markt voor, vooral vanwege de ligging. "Het is een aantrekkelijke locatie, want je zit dichtbij het centrum en het is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het station ligt praktisch om de hoek." Wel zal hij geluidswerende maatregelen moeten aanbrengen, omdat het pand vlak aan het spoor ligt.



Wildgroei

Het pand was jarenlang het hoofdkantoor van Meko, een onderhoudsbedrijf in melktanks bij boeren. Ook zaten er twee andere bedrijven in. Het gebouw staat al een tijdje te verpauperen, tot grote ergernis van de buurt. "Ik vind het geweldig dat er eindelijk wat mee gebeurt", zegt buurtbewoonster Margriet Kroon. "De tuin ligt er verwaarloosd bij, ramen worden ingegooid, het is een aanfluiting. Nette appartementen zijn hier zeker een aanwinst", zegt Kroon.



Jan Dekker, ook buurtbewoner, reageert verbaasd over de komst van de appartementen. "Ik weet hier helemaal niets van. Maar natuurlijk is het beter dat er wat met het gebouw gebeurt, want nu verpaupert het. Alleen is de vraag: wie komt erin en geeft dat ook overlast? Want verderop zit wat studentenverhuur en daar is regelmatig gedoe."



November start verbouw

Bij het complex is voldoende parkeerruimte voor auto's van de toekomstige huurders. Volgens vastgoedbaas Riemer van den Berg is het de bedoeling dat in november de verbouw begint en volgend jaar mei de eerste bewoners erin kunnen.