Machinist uit Wijster houdt historische locomotief rijdend op hoofdspoor

Met bijzonder spoorvervoer het onderhoud van je eigen historische locomotief betalen. Dat doet treinmachinist Michiel Dermois uit Wijster. Vandaag was zijn museumlocomotief aan het werk in Drenthe en Groningen.

De treinmachinist uit Wijster haalde in 2016 de Nederlandse historische locomotief 2454 als oud ijzer weg uit België. Dit type diesellocomotief was in ons land in de jaren '50 de vervanger van de stoomlocomotieven in het goederenvervoer.Nadat de NS ze had afgedankt, deden ze nog dienst bij de aanleg van hogesnelheidslijnen in Frankrijk. De 2454 kwam daarna in België terecht en stond daar weg te roesten. In een recordtempo knapten Dermois en een team van vrijwilligers de loc op.De museale locomotief is inmiddels helemaal gerestaureerd, rijklaar en heeft al een paar optredens bij museumspoorwegen achter de rug. "Maar om in de toekomst geld te hebben voor onderhoud en inbouw van het treinbeveiligingssysteem ATB rijden we speciaal vervoer over het Nederlandse hoofdspoor. Als ATB is ingebouwd kunnen we zelfs zelfstandig door heel Nederland rijden", vertelt Dermois, als hij in Beilen met een lange trein een tijd stil staat op het station.Samen met een andere elektrische locomotief worden drie treinen van een halve kilometer lang van Zwolle naar het rangeerterrein bij Onnen gebracht. "We vervoeren vandaag grindwagons voor RailPro, bijna 150 stuks. Deze wagons worden gebruikt bij spoorbaanonderhoud en staan normaal allemaal in Zwolle", vertelt Dermois.Bij Zwolle staan die wagons nu flink in de weg, omdat in Zwolle grote werkzaamheden aan de sporen rond het station zijn. "Dus brengen we ze naar het rangeerterrein in Onnen", zegt Dermois. De Wijsterse machinist en zijn team moeten drie keer op en neer tussen Zwolle en Onnen want alle wagons zijn veel te lang om in één keer te vervoeren.Onderweg wordt een paar keer gestopt, in Meppel en Beilen.Dermois: "Doordat deze wagons alleen gebruikt worden bij spoorbouwprojecten, staan ze vaak lang stil. Daarom moeten onderweg de assen van de wielen gecontroleerd worden of ze niet te warm worden door het rijden."In Onnen mag de historische diesel in zijn eentje aan het werk voor het opbergen van de bijna 150 wagons. De ouderwetse locomotief kan daar wel komen, de elektrische locomotief kan er niet kan rijden.