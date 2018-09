Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Into Nature trekt 10.000 bezoekers meer dan verwacht Een van de kunstwerken die te zien was bij Into Nature (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Kunstmanifestatie Into Nature heeft de afgelopen maanden zo'n 20.000 bezoekers getrokken. De organisatie, die op 10.000 had gerekend, is dan ook dik tevreden, zegt voorzitter Marieke Vegt.

Geschreven door Annemiek Meijer

Out of Darkness was de titel van de tweede editie van Into Nature. De eerste, twee jaar geleden in Eelde, trok 12.000 bezoekers. Dat terwijl toen op 25.000 was gerekend. "We hadden onze verwachtingen bijgesteld", zegt Vegt. De tweede editie, die te bekijken was tussen 1 juli en gisteren, was ook compacter van opzet.



[article:136426:Kunstproject Into Nature van start bij hunebedden Holtingerveld​]

Fietsroute

Deze keer werd de manifestatie gehouden in Frederiksoord en omgeving vanwege het 200-jarige bestaan van de Koloniën van Weldadigheid. Bezoekers konden een fietskaart kopen en op de fiets alle kunstwerken bekijken: een route van zo'n 25 kilometer. Er waren werken te zien van ongeveer twintig - deels internationale - kunstenaars.



Een van hen is Adrían Villar Rojas, de beroemdste Argentijnse beeldende kunstenaar van dit moment. Eerder exposeerde hij onder meer op het dak van het Metropolitan Museum in New York. Voor Into Nature maakte hij tientallen vogelnesten van de Hornero, de nationale vogel van Argentinië, die werden verspreid over meerdere bomen op de route.



8.000 betalende bezoekers

Volgens Into Nature-voorzitter Marieke Vegt waren onder de 20.000 bezoekers 8.000 betalende bezoekers, die dus daadwerkelijk een toegangskaartje met routekaart kochten. "Verder hebben we studenten bij de kunstwerken laten tellen hoeveel mensen er kwamen om echt die werken te bekijken en welke er toevallig langsliepen omdat ze bijvoorbeeld de hond uitlieten", legt Vegt uit.



Doordat een groot aantal van de kunstwerken in de natuur stond, konden die ook zonder toegangskaartje bekeken worden. Daarom hielpen tellingen om het werkelijke aantal bezoekers in beeld te brengen. "Ook is er nog een aantal groepen, zoals 200 studenten van de Academie Minerva in Groningen, op uitnodiging geweest", aldus Vegt. Op basis van alle tellingen komt de organisatie uit op zo'n 20.000 bezoekers in totaal.



Zoeken naar nieuwe plek

Met 8.000 betalende bezoekers zijn de kosten volgens de voorzitter gedekt. Er komt volgens haar ook zeker een vervolg in 2020. "Waar dat gaat plaatsvinden is nog spannend. Er beginnen ondertussen meerdere gemeenten aan ons te trekken om Into Nature binnen te halen. We willen binnenkort duidelijkheid hebben over de locatie, dus gaan we zo snel mogelijk met verschillende gemeenten in gesprek."