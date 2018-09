Deel dit artikel:













SC Elim 32e Drentse club in knockoutfase beker SC Elim (rode shirts) bereikte vanavond de knockoutfase van de noordelijke districtsbeker (archieffoto)

VOETBAL - SC Elim is de 32e en laatste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de knockoutfase in de noordelijke districtsbeker. De ploeg van trainer Jan Otto Benjamins had genoeg aan het 2-2 gelijkspel van vanavond in Beilen tegen Fit Boys.

Voor Elim scoorden Jarno Prijs en Mike Doldersum, terwijl Matthijs Bonnen en Kevin Kooistra voor de thuisclub doeltreffend waren.



De 32 Drentse clubs

GOMOS, Drenthina, VKW, Valthermond, SVBO (zondag), Nieuw Buinen, HZVV, De Weide, vv Emmen, Noordscheschut, ZZVV, SVN'69, FC Zuidlaren, LTC, Weerdinge, Annen, Dalen, CEC, Raptim, LEO, Sweel, Pesse, SVV'04, Dwingeloo, Ruinerwold, WKE'16 en SC Elim plaatsten zich voor de knockoutfase via de poulewedstrijden.



