Mooi Wark na Boer zoekt Vrouw-teleurstelling met Oh Yvon bij RTL

Waar de mannen van Mooi Wark gisteren nog flink zaten te balen van de drie seconden zendtijd bij Boer zoekt Vrouw, mochten ze vanavond toch schitteren op de landelijke televisie. Bij RTL Late Night mochten ze toch het landelijke podium op - met een knipoog naar Yvon Jaspers.

De Drentse band gaf tijdens de opnames van Boer zoekt Vrouw een optreden voor deelnemer boer Remco en 'zijn' vrouwen, maar hij werd vanwege het schenden van de regels uit het programma gehaald. Daardoor duurde het optreden van Mooi Wark in het KRO-NCRV-programma slecht een paar tellen.Boer Remco uit Fochteloo bleek al voor de eerste aflevering contact te hebben gehad met meerdere vrouwen. "We waren helemaal enthousiast. We zaten in een tent en er waren veertig mooie vrouwen binnen, maar blijkbaar kende hij ze allemaal al. De held. Laat ik het zo zeggen: wij waren niet de enigen die genaaid werden die avond", vertelt William Bossong aan Twan Huys bij RTL.De rockers speelden tijdens de talkshow toepasselijk het nummer 'Oh Yvon', dat Mooi Wark al eerder schreef als een ode aan Boer zoekt Vrouw-presentatrice Yvon Jaspers.