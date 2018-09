Historicus Ger de Leeuw overleden

Historicus en schrijver Ger de Leeuw uit Oosterhesselen is overleden. De Leeuw schreef meerdere historische boeken, onder meer over waardevolle panden in Emmen, de kerken in Oosterhesselen en Gees en over de geschiedenis van zijn vader, die in de oorlog werd vermoord.

Ook was De Leeuw tussen 1982 en 1984 waarnemend directeur van het Drents Museum. Daarna werd hij adjunct-directeur van het Veenpark in Barger-Compascuum en weer later ging hij bij de gemeente Emmen werken.Daar inventariseerde de geboren Westerborker jonge monumenten en legde ze vast in het boek. Later schreef hij onder meer, over de historie van de drie kerken in Oosterhesselen en Gees en het boekover de boermarke in dat dorp.In totaal heeft de historicus zeventien boeken en ruim vijfhonderd publicaties geschreven. Sinds de oprichting van Historische Vereniging Klenckerheugte in de voormalige gemeente Oosterhesselen in 2000 schreef hij ook jarenlang regelmatig voor het tijdschrift Klenckerheugte. Ook zat hij meer dan tien jaar in de redactie van dat tijdschrift.De vereniging verkocht ook de door Uitgeverij Drenthe uitgebrachte boeken van De Leeuw. "We zullen zijn artikelen missen", zegt Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen, die vanaf de oprichting bij de vereniging betrokken is. "Hoewel we allebei uit Westerbork komen en bijna even oud waren, kenden we elkaar voor de oprichting van Klenckerheugte helemaal niet", zegt Lesschen. "We kwamen er wel achter dat we samen alles van Westerbork weten."Ger de Leeuw was lid van de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt en Lesschen was hervormd. "Vroeger ging je dan niet met elkaar om", legt Lesschen uit. Sinds De Leeuw rond de oprichting van de vereniging in Oosterhesselen kwam wonen, veranderde dat. "We hadden heel regelmatig contact", zegt Lesschen.De Leeuw bleef zijn hele leven een gelovig man. Hij bezocht trouw de kerk in Gees en bespeelde ook het orgel. Zijn meest persoonlijke boek was, dat eind 2016 uitkwam.Daarin vertelde hij het verhaal van zijn vader: eigenaar van een textielzaak in Westerbork die in de Tweede Wereldoorlog dienst deed als onderduikadres. In 1944, toen De Leeuw vier jaar was, werd vader Jan opgepakt door de Duitsers en gedeporteerd. Hij werd slechts 34 jaar.Het boek dat in 2016 verscheen zou De Leeuws laatste worden. Hij schreef daarna nog wel artikelen. Afgelopen zaterdag overleed Ger de Leeuw na een kort ziekbed thuis in Oosterhesselen. Hij is 78 jaar geworden. Vrijdag wordt hij in zijn woonplaats begraven.