FC Emmen 2 is koppositie kwijt na nederlaag in Deventer Jafar Arias, de topschutter van FC Emmen 2, kwam er niet aan te pas vanavond (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen 2 leed vanavond de eerste nederlaag in de reservecompetitie A. De formatie van trainer Casper Goedkoop ging in Deventer met 1-0 onderuit. Pieter Langedijk werd de matchwinner.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De spits scoorde de enige goal van de wedstrijd vijf minuten voor rust. Peter van der Vlag, die het doel bij FC Emmen verdedigde, was kansloos.



[tweet:https://twitter.com/GoedkoopC/status/1041761992816713728​]



Gelouterde krachten

Go Ahead Eagles trad aan met gelouterde krachten als Julius Bliek, Rick Ketting, Sjoerd Overgoor, Paco van Moorsel en Bruno Andrade. Emmen, dat volgens hoofdtrainer Dick Lukkien (aandachtig toeschouwer in De Adelaarshorst), niet goed speelde had de beschikking over onder andere Jason Bourdouxhe, Henk Bos en Jafar Arias.



Koppositie voor Heracles 2

Door de nederlaag is FC Emmen 2 de koppositie in de reservecompetitie A kwijtgeraakt aan Heracles. De formatie uit Almelo heeft 7 punten uit 3 duels. FC Emmen staat 2e, met 6 uit 3. Ook Heerenveen, NEC en Twente hebben 6 uit 3.