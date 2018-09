Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Langgekoesterde wensen van eenzame ouderen vervullen, geeft veel voldoening' Ouderen in Hoogeveen die een langgekoesterde wens hebben, kunnen die indienen bij Stichting Samenleven (foto: ANP/Robert Vos)

Cor Velting van Stichting Samenleven is recht voor zijn raap: "Hoogeveen telt veel eenzame ouderen". Maar hij is ook strijdbaar: "Om ze te helpen uit dat isolement te komen, is heel dankbaar werk."

Velting organiseert samen met mede-vrijwilligers voor de vijfde keer de Ouderen4Daagse, bedoeld om langgekoesterde wensen van Hoogeveense ouderen te vervullen. Oktober is traditiegetrouw de maand dat de vierdaagse van Stichting Samenleven uitgevoerd wordt.



"We zijn begonnen toen we geïnspireerd raakten door het programma van Gerard Joling en Gordon, waarmee ze oudjes leuke dagen bezorgden. Toen zeiden wij tegen elkaar: hoe leuk zou het zijn als wij dat ook gaan doen in de gemeente Hoogeveen? We wilden langgekoesterde wensen van kwetsbare en eenzame ouderen in vervulling laten gaan."



Stille armoede

Soms zijn wensen zo klein, dat Velting zich weleens afvraagt hoe het kan dat er een stichting als de zijne nodig is om de wens te vervullen. Toch heeft hij er wel een verklaring voor: "Ik bezoek met grote regelmaat ouderen. Dan zie je dat ze toch wel een heel klein sociaal netwerk hebben. Kinderen wonen vaak ver weg. Maak ook is er schroom om anderen te vragen. Dat zorgt ervoor dat mensen zich soms eenzaam voelen. En ik merk dat er ook veel stille armoede is onder ouderen en dat mensen zich dus geen leuk uitstapje kunnen veroorloven."



Een verhaal blijft Velting echt bij. "Een echtpaar waarvan de mevrouw heel ernstig ziek was. Zij wilde samen met haar man nog een keer de zee ruiken, horen en zien. We hebben een hotel in Scheveningen aangeboden en wat ik begrepen heb, is dat ze de hele nacht op het balkon hebben gezeten om alleen maar de zee te horen en van elkaar te genieten. Kort daarna is ze overleden. Ja, dat doet wel wat me je."



Dankbaar

De wensen die de stichting ontvangt zijn heel divers. Van klein en bescheiden, tot groot en uitbundig. Vanmiddag gaat er een speciale luchtballon van stichting de Zonnebloem de lucht in. Velting: "Mensen met een beperking of die in een rolstoel zitten, kunnen daar gemakkelijk in. En zo kunnen zij ook genieten van een heerlijke ballonvaart."



Elk jaar haakt de Ouderen4Daagse aan bij de Nationale Ouderendag. "In het weekend van vijf, zes en zeven oktober 'proppen' we zo'n vijftig wensen in een weekendje en dankzij heel veel vrijwilligers gaan die wensen in vervulling. Ja, dat is wel even aanpoten. Maar het geeft ons iedere keer een goed gevoel om een wens te vervullen." Velting krijgt veel voldoening van zijn werk. "Mensen vertellen dat we hun langgekoesterde wens in vervulling laten gaan is zo mooi."