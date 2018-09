Assen waarschuwt provincie: 'Afwijzing OutleTT beter onderbouwen'

De provincie Drenthe moet lering trekken uit een 'gevallletje in Appingedam'. Want anders kan het zo maar zijn, dat het afwijzen van de OutleTT bij Assen-Zuid juridisch niet houdbaar is.

Daarvoor waarschuwt de gemeente Assen de provincie Drenthe in een brief.Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State in juni, over een vergelijkbare kwestie in Appingedam. Daar wilde het gemeentebestuur op een Woonplein buiten het centrum een Bristol-vestiging tegenhouden . De winkel daar toestaan zou voor leegstand zorgen in het winkelhart van Appingedam en daarom stak de gemeente er een stokje voor. Maar de Raad van State vindt de onderbouwing onvoldoende en geeft de gemeente Appingedam een half jaar extra tijd om de boel beter te onderbouwen.De provincie staat in de nieuwe Omgevingsvisie geen weidewinkels toe in het buitengebied. Grootschalige detailhandel op die plek zou de winkelcentra in de binnensteden bedreigen. Maar de Omgevingsvisie is nog definitief vastgesteld door Provinciale Staten.Assen wijst de provincie erop dat een verbod op grootschalige detailhandel bij het TT-Circuit met onafhankelijk onderzoek alsnog beter onderbouwd moet worden. Anders gaat de provincie Drenthe, net als Appingedam, bij een juridische procedure nat bij de Raad van State als initiatiefnemer Raymond Coronel het besluit aanvecht.Initiatiefnemer Coronel van de fashionoutlet bij Assen-Zuid ziet in de uitspraak over Appingedam zeker een kans. Bovendien wil hij met meer recreatie en horeca in zijn outlet de provincie alsnog overhalen om mee te werken aan zijn grootschalige fashioncomplex in bekende modemerken.Vanavond houden Provinciale Staten een hoorzitting over de Omgevingsvisie. In oktober moeten ze definitief besluiten over het plan.