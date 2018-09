Nieuwe start in Bargermeer laat nog even op zich wachten

Een frisse, nieuwe start voor de huurdersvereniging Bargermeer-Meerveld in Emmen is even uitgesteld.

Aankomende maandag zou tijdens een ledenvergadering een gloednieuw bestuur gekozen worden, maar deze vergadering is door het huidige interim-bestuur afgezegd.De reden daarvan: de boekhouding van het oude bestuur is nog niet overgedragen. Het oude bestuur is in april tijdens een ingelaste ledenvergadering aan de kant gezet.Dat bestuur was het daar niet mee eens en weigerde de sleutels van het buurthuis en onder andere de bijbehorende boekhouding over te dragen.De spanningen in de wijk liepen nog verder op en de rechter kwam er aan te pas. De sleutels van het clubhuis zijn ingeleverd, maar de boekhouding nog niet."Doordat de boekhouding nog steeds niet is afgegeven aan het interim-bestuur en dus nog niet beoordeeld is, is het voor ons niet mogelijk om een frisse start te maken", schrijft het interim-bestuur in een mail. "Het bestuur moet natuurlijk op een juiste wijze beginnen zonder geconfronteerd te kunnen worden met zaken die in het verleden hebben gespeeld."Volgens het interim-bestuur is er met de gemeente Emmen afgesproken om de boekhouding te laten controleren door een onafhankelijke accountant. Daarna wordt er een nieuwe datum geprikt voor een ledenvergadering waarin er een nieuw bestuur gekozen wordt.De inwoners van de wijk krijgen binnenkort een brief op de mat waarin de situatie uitgelegd wordt en wat er verder nog staat te gebeuren.De gemoederen in de wijk liepen de afgelopen tijd hoog op. De verhoudingen zijn verstoord. Vier leden werden eerder al door het oude bestuur geroyeerd, na ruzies over de wijkkrant en een doodsbedreiging aan het adres van de voorzitter. Een vertegenwoordiger van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) moest eraan te pas komen om de gemoederen te sussen.Dat bestuur werd in april afgezet door de leden. Het tijdelijke bestuur probeert samen met de gemeente en de BOKD de situatie op te lossen. Zodra het nieuwe bestuur binnenkort gekozen is, houdt het interim-bestuur ermee op en zijn de problemen hopelijk verleden tijd.