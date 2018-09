Deel dit artikel:













Voormalig deurwaarder uit Assen verdacht van verduistering Voormalig deurwaarder uit Assen wordt verdacht van verduistering (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Een 64-jarige ex-gerechtsdeurwaarder uit Assen wordt verdacht van het verduisteren van geld van klanten. Ook heeft hij volgens justitie als ambtenaar ten onrechte kosten in rekening gebracht voor klanten.

De deurwaarder werd in december 2014 door het gerechtshof in Amsterdam uit zijn ambt gezet, nadat hij al twee keer was geschorst, onder meer omdat hij geld van klanten voor privézaken had gebruikt. In diezelfde periode werd hij ook failliet verklaard. De schuld bedroeg acht ton.



Onnodige rekeningen

Destijds startte het Openbaar Ministerie (OM) ook een strafrechtelijk onderzoek naar de Assenaar. Het OM stelt dat de man meerdere keren kleine bedragen in rekening bracht voor dingen waarvoor hij helemaal geen rekening had mogen sturen.



Het geld dat hij zou hebben achterovergedrukt, haalde hij van de zogenoemde derdengeldenrekening. Dat is een rekening, die onder meer notarissen en deurwaarders hebben om geïnd geld voor klanten op te storten en te bewaren.



Regiezitting

Vandaag verscheen de man voor het eerst voor de strafrechter in Assen. Hoeveel geld de Assenaar in totaal zou hebben verduisterd, kon de officier van justitie desgevraagd niet zeggen. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gebeurt naar verwachting over een paar maanden.