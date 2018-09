Drenthe stuurt twee Hoogeveners naar Ridderzaal

Ieder jaar mogen de provincies twee personen uitkiezen die tijdens Prinsjesdag plaats mogen nemen in de Ridderzaal. Dit keer is het de beurt aan de gemeente Hoogeveen, die de zestienjarige Jaron Tichelaar en Berthe Schaap sturen.

Tichelaar is gekozen vanwege zijn duurzaamheidsprojecten. "Daarmee heb ik bekendheid opgebouwd binnen het gemeentehuis. Die interesse is gekomen door een schoolproject en sindsdien ben ik met verschillende projecten bezig: van energie uit waterkracht in Duitsland, tot zonneparken in de gemeente Hoogeveen."De gemeente koos Schaap vanwege haar inzet en voortrekkersrol, met betrekking tot bestuurlijke vernieuwingen in Hoogeveen. Ze kijkt er erg naar uit. "We worden helaas niet in de koets gebracht, nee. We huren er een ov-fiets, in het kader van duurzaamheid, haha", grapt Schaap."Ik verwacht dat het een heel mooie dag wordt in de Ridderzaal", zegt Tichelaar. "Samen met Merthe beleef ik vast mooie momenten en zien we vast veel bijzondere dingen."