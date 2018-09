Belofte maakt schuld: bosbad Westerbork opnieuw open

De meeste openluchtzwembaden hebben de deuren na een succesvolle zomer dichtgetrokken. Maar voor openluchtzwembad De Boskamp in Westerbork is de winterslaap nog niet aangebroken. Door het lekkere weer van de komende dagen is het zwembad weer opgestart.

"We hadden het niet verwacht. Maar goed, het is en blijft Nederland, dus alles is mogelijk", vertelt Frank Harders met een glimlach.Harders is van de technische dienst bij het zwembad en kreeg zaterdagavond een berichtje. "Of ik het bad weer wilde opstarten, want het kan de komende dagen wel rond de 25 graden worden. Ik was eigenlijk klaar om alles af te koppelen, maar daar heb ik gelukkig bewust mee gewacht. Nu hoefde ik er maar een paar uurtjes aan het werk."Er hoefde geen extra water in het bad. "Alleen even extra zuiveren", licht Harders toe. "Vanaf 14.00 uur is het zwembad weer open. Dat geldt ook voor morgen." Hoe het daarna gaat, heeft te maken of het weer aangenaam blijft.Het openluchtzwembad in Westerbork is niet het enige dat opengaat in onze provincie. Ook zwembad De Buiner Streng in Nieuw-Buinen is de hele week geopend. Tot en met aanstaande zaterdagmiddag 14.30 uur kunnen liefhebbers daar een duik nemen.