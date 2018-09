Politie neemt vuurwapens en duizenden euro's in beslag

Tijdens de tweede dag van de actieweek tegen hennep heeft de politie in Noord-Nederland opnieuw de nodige vondsten gedaan.

Vandaag zijn er in Drenthe nog geen hennepplantages aangetroffen, maar wel andere zaken. Zo zijn er in een woning in Hoogeveen drie vuurwapens in beslag genomen.In Coevorden werd vanochtend een medewerker van een growshop aangehouden in verband met witwasserij. Er werd 15.000 euro in beslag genomen. De politie geeft aan dat growshops een rol spelen in de voorbereiding op illegale hennepteelt.