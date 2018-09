Natuurbrand houdt Duitse Meppen al twee weken in zijn greep

De Duitse brandweer heeft de handen vol aan het bestrijden van een veenbrand bij Meppen, vlak over de grens bij Emmen. Duitse brandweerlieden zijn al bijna twee weken bezig, maar hebben hun Drentse collega's nog niet gevraagd om hulp. De brand ontstond bij een rakettest.

De NOS meldt dat Duitse militairen tijdens een oefening vanuit een helikopter raketten afvuurden. Het vuur moest geblust worden door een rupsvoertuig, maar dat kreeg pech. Het vervangende voertuig stond ter reparatie in een werkplaats. Blussen kon dus niet en daardoor kon het smeulende vuur zich verspreiden.De gemeente Emmen geeft aan dat er nog geen contact is geweest tussen hen en Meppen. "Tot zover is het echt een Duits verhaal. Maar zoiets verloopt eigenlijk ook via de Veiligheidsregio Drenthe", laat een woordvoerder weten. De Veiligheidsregio laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de brand. "Maar we zijn niet benaderd om te assisteren bij de bestrijding van de brand."In het natuurgebied leven veel hagedissen, slangen en insecten.De brand heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van vijf vierkante kilometer. Om het vuur te bestrijden zijn er honderden brandweerlieden ingezet. Waterbronnen zijn alleen op grote afstand beschikbaar, wat de bestrijding van het vuur bemoeilijkt. Zo'n 800 militairen helpen mee om te voorkomen dat het vuur overslaat naar aangrenzende bossen. De verwachting is dat de brandweer nog zeker een week bezig is om de brand onder controle te krijgen.Volgens de NOS komt er vanuit de regionale politiek flinke kritiek op de militaire oefening in het het gebied. "Terwijl burgers werden opgeroepen geen sigarettenpeuken weg te gooien tijdens de droge periode, houdt het leger wapentesten die veenbranden veroorzaken", zei Christian Meyer, oud-minister van Landbouw en huidig vicevoorzitter van de Groenen in Nedersaksen.