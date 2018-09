Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Speelbos Green Edge Pesse dicht om onveilige toestellen Het speelbos is nu gesloten. (Foto: RTV Drenthe)

Kinderen mogen voorlopig niet spelen in speelbos Green Edge in Pesse. De speeltoestellen in het park zijn mogelijk niet veilig.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) deed vorige week woensdag inspectie na een melding. Toen bleek dat de beheerder geen certificaten van de toestellen kon laten zien.



Onder meer een trampoline, evenwichtsbalken en klim- en slingertouwen zijn nu verzegeld.



Het speelbos mag pas weer open als de toestellen gecertificeerd zijn. "Het is aan de beheerder om de toestellen alsnog te laten keuren", zegt een woordvoerder van de NVWA.



De beheerder van het speelbos is nog niet bereikbaar voor commentaar.