Veel lagere straf voor steekpartij in Assen-Oost

Een Assenaar van 43 is veroordeeld tot tien maanden cel voor het neersteken van een plaatsgenoot eind januari in een wijkcentrum in Assen-Oost. Ook kreeg hij die straf voor het slaan en stompen van het slachtoffer en het mishandelen van een portier van daklozenopvang Kommarin in Assen.

De straf valt een stuk lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de dakloze en verslaafde Assenaar drie jaar achter de tralies zou verdwijnen. De officier van justitie zag de steekpartij als een poging tot doodslag. De rechtbank vindt alleen poging tot zware mishandeling bewezen. Dat is een minder ernstig misdrijf, waarvoor de straffen een stuk lager zijn.De man raakte op 27 januari bij het wijkcentrum bij de kerk aan de Sleutelbloemstraat in Assen-Oost in gevecht met een 43-jarige plaatsgenoot. Hij sloeg en stompte het slachtoffer en trok daarna een mes, waarmee hij stekende bewegingen maakte. Hij raakte de man in zijn bovenarm met een slagaderlijke bloeding tot gevolg. Het slachtoffer belandde in het ziekenhuis.De Assenaar ontkende dat hij had gestoken. Hoe het mes dat gebruikt was, met daarop zijn DNA en bloed van het slachtoffer, in zijn fietstas was beland, kon hij niet uitleggen. De mishandeling van de portier bij de daklozenopvang vond een paar dagen voor de steekpartij plaats. Ook die ontkende de man.De veroordeelde heeft een strafblad van 25 pagina’s en is al lange tijd verslaafd. Omdat hij alle hulp om zijn leven te beteren weigert, legde de rechtbank geen toezicht van de reclassering of behandeling op.